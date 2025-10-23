2025-10-23 11:05:45
Φωτογραφία για Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)



Αμετακίνητοι στην κορυφή της πρωινής ζώνης παρέμειναν και χθες οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατηρώντας την πρώτη θέση που κατέχουν σταθερά τις τελευταίες ημέρες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 15%, συνεχίζοντας να κινείται σε υψηλά επίπεδα και να αποτελεί τον βασικό αντίπαλο των «Αταίριαστων» στη μάχη της πρωινής τηλεθέασης.

Ακολουθεί το «Buongiorno» με 9%, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 8,8%, μένοντας πολύ κοντά. Το «Breakfast @Star» σημείωσε 8,2%, διατηρώντας τη σταθερή του πορεία στο μεσαίο κομμάτι του πίνακα.

Η εκπομπή «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 7,2%, ενώ το «Πρωί Αν Σε Είδον» έκλεισε τη λίστα με 3,5%.



Πηγή: tvnea.com
Ανατροπή στο "Grand Hotel" – Εξετάζεται η επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στη σειρά
Η μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας υπεραξίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/10/2025)
Μεσημεριανή ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Κουσουλός - Απο κοντά η Κουτσελίνη - Χαμηλή τηλεθέαση για τον Πάτρα
«Μάχη στην απογευματινή ζώνη»: Κατεδαφίστηκαν τα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1...
Prime time και Late night ζώνη : Ανατροπές κι αλλαγές στις θέσεις του πίνακα τηλεθέασης...
Η Γερμανία βιώνει πρωτοφανή κρίση στα φαρμακεία: Κλείνουν το ένα μετά το άλλο
Σε πρόγραμμα για την ανακύκλωση μπαταριών συμμετέχει 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας
Ανατροπή στην Κύπρο – Το ΡΙΚ διαψεύδει τα δημοσιεύματα για τη Ζόζεφιν και τη Eurovision 2026
Νίκος Συρίγος: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα για να φορέσουμε κράνος, το κάνουμε για τον εαυτό μας
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
