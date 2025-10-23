





Αμετακίνητοι στην κορυφή της πρωινής ζώνης παρέμειναν και χθες οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατηρώντας την πρώτη θέση που κατέχουν σταθερά τις τελευταίες ημέρες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 15%, συνεχίζοντας να κινείται σε υψηλά επίπεδα και να αποτελεί τον βασικό αντίπαλο των «Αταίριαστων» στη μάχη της πρωινής τηλεθέασης.

Ακολουθεί το «Buongiorno» με 9%, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 8,8%, μένοντας πολύ κοντά. Το «Breakfast @Star» σημείωσε 8,2%, διατηρώντας τη σταθερή του πορεία στο μεσαίο κομμάτι του πίνακα.

Η εκπομπή «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 7,2%, ενώ το «Πρωί Αν Σε Είδον» έκλεισε τη λίστα με 3,5%.

Πηγή: tvnea.com