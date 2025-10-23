2025-10-23 11:05:44

Ανατροπές φαίνεται πως ετοιμάζονται στο «Grand Hotel», μετά την ξαφνική αποχώρηση του Γιάννη Κουκουράκη από τη σειρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νούμερα τηλεθέασης δεν έχουν φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τους συντελεστές και το κανάλι για αλλαγές στο σενάριο.



Μία από τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι συμφωνα με το nassosblog είναι και η επιστροφή του δημοφιλούς ηθοποιού, ο οποίος είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Οι σεναριογράφοι, όπως όλα δείχνουν, εξετάζουν δημιουργικούς τρόπους για την επανένταξή του στην πλοκή — ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα «αναστηθεί» ο χαρακτήρας του.



Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η παραγωγή αναζητά τη στρατηγική που θα δώσει νέα πνοή στη σειρά και θα ενισχύσει την τηλεθέαση.



Πηγή: tvnea.com



