Η μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας υπεραξίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
2025-10-23 11:35:41
Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί όχι απλώς υποδομές μετακίνησης αλλά ζωντανά κύτταρα της πόλης – Τα σχέδια για Αθήνα και ΘεσσαλονίκηΣτο πλαίσιο της 26ης Prodexpo 2025, που έλαβε χώρα χθες, στο Ωδείο Αθηνών, τέθηκε η αξιοποίηση των σιδηροδρομικών ακινήτων ώστε να μετατραπούν σε κόμβους αστικής ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα σχέδια για την αναμόρφωση των Κεντρικών Σιδηροδρομικών Σταθμών, όπως Αθήνας και sidirodromikanea
