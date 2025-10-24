2025-10-24 10:00:41
Φωτογραφία για Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης



Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για τη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκε τη Πέμπτη η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, καταγράφοντας 13,7% μέσο όρο στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε τέταρτο η εκπομπή του Alpha έφτασε έως και το 19,2%, αποδεικνύοντας πως κερδίζει σταθερά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με το αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, σημειώνοντας 7,3%, ενώ ακολούθησε η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ με 6,6%.

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 6,4% στο Open, ενώ η ψυχαγωγική εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγέα» κινήθηκε στο 4,5%. Τέλος, η «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,2%, κλείνοντας τη λίστα της μεσημεριανής ζώνης.

Η διαφορά στην κορυφή δείχνει πως οι «Αποκαλύψεις» έχουν πλέον καθιερωθεί ως η πρώτη επιλογή του κοινού για ενημέρωση και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ τις μεσημεριανές ώρες, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
