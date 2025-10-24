Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Happy Day22% Κοινωνία Ώρα Mega20,5% Ώρα Ελλάδος11,8% Εκπομπή ΣΚΑΪ7,1% Καλημέρα Ελλάδα5,1% Νωρίς Νωρίς0,9% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Super Κατερίνα20,8% Buongiorno11,4% Πρωινό9,7% 10 Παντού8,6% Αταίριαστοι7,7% Breakfast @ Star6,1% Πρωίαν Σε Ίδον2,1% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Αποκαλύψεις13,7% Αλήθειες με τη Ζήνα7,3% Live You6,6% Όπου Υπάρχει Ελλάδα6,4% Ώρα για Ψυχαγωγία4,5% Ποπ Μαγειρική3,2% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Τροχός της Τύχης14,1% The Chase13,9% Live News13,8% Οικογενειακές Ιστορίες13,1% Deal11,9% 5x511% Ρουκ Ζουκ10,3% Cash or Trash8,4% Στούντιο 48,4% Διαχωρίζω τη Θέση μου6,4% Ελληνική ταινία4,6% Καθαρές Κουβέντες3,7% Το Έχουμε2,9% PRIME TIME ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Να με λες μαμά18,4% Άγιος Έρωτας15,2% Φέγενορντ – Παναθηναϊκός14,2% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος14,1% Να μ’ αγαπάς14% Hotel Elvira12% Grand Hotel12% First Dates9,7% Η Γη της Ελιάς7,9% The Wall6,7% Ηλέκτρα2% Το Παιδί1,9% Απαραίτητο Φως 1,8% LATE NIGHT ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Αυτοψία9,6% The Football Show9% Μεγάλη Εικόνα8,4% Κοινωνία Άνω Κάτω2,9%Πηγή: tvnea.com