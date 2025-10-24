2025-10-24 12:11:30
Σκληρός αποδείχθηκε ο ανταγωνισμός στην απογευματινή ζώνη της Πέμπτης, με τηλεπαιχνίδια, ενημερωτικές εκπομπές και σειρές να διεκδικούν την προσοχή του κοινού.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με ποσοστό 14,1%, κατακτώντας την κορυφή στη ζώνη του και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική.

Ακολούθησε το «The Chase» με 13,9%, ενώ το «Live News» σημείωσε 13,8%, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις στο ενημερωτικό κομμάτι.

Η σειρά «Οικογενειακές Ιστορίες» έφεραν 13,1%, επιβεβαιώνοντας την απήχησή τους στο κοινό.

Λίγο χαμηλότερα, το «Deal» σημείωσε 11,9%, ενώ το «5x5» έφτασε το 11%.

Το «Ρουκ Ζουκ» συγκέντρωσε 10,3%, συνεχίζοντας σταθερά την πορεία της στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Στο μεσαίο κομμάτι της κατάταξης, το «Cash or Trash» και το «Στούντιο 4» ισοβάθμησαν με 8,4%, διατηρώντας αξιοπρεπείς επιδόσεις στο κοινό.

Το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» κατέγραψε 6,4%, ενώ η ελληνική ταινία στον ΣΚΑΪ έφτασε στο 4,6%.

Πιο χαμηλά στην κατάταξη, οι «Καθαρές Κουβέντες» του Open περιορίστηκαν στο 3,7%, και η εκπομπή «Το Έχουμε» έμεινε στο 2,9%.



Πηγή: tvnea.com
