











Η σειρά του Alpha “Να με λες μαμά” βρέθηκε στην πρώτη θέση της prime time ζώνης την Πέμπτη, σημειώνοντας 18,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η δραματική παραγωγή του σταθμού φαίνεται πως έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 15,2%, ενώ τρίτος στη λίστα βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στον ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 14,2%.

Ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατέγραψε 14,1%, με τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha να βρίσκεται πολύ κοντά, στο 14%.

Το «Hotel Elvira» σημείωσε 12%, ενώ η «Γη της Ελιάς» συγκέντρωσε 7,9%. Το ριάλιτι «First Dates» κινήθηκε στο 9,7%, ενώ η «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 2%. Το «Παιδί» ακολούθησε με 1,9%, ενώ το «Απαραίτητο Φως

» κατέγραψε επίσης χαμηλές πτήσεις.

Στη late night ζώνη, η «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha σημείωσε 9,6%, ενώ το «The Football Show» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε περίπου 9%. Τέλος, η «Μεγάλη Εικόνα» στο Mega κινήθηκε στο 8,4%, και η «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο 2,9%.

Η prime time της Πέμπτης χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό, με τη μυθοπλασία του Alpha να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι σε ψυχαγωγικά και αθλητικά προγράμματα.

Πηγή: tvnea.com