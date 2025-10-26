Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Companytable { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; } th { background-color: #f2f2f2; padding: 10px; } td { padding: 8px; border-bottom: 1px solid #ddd; } h3 { text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; margin-top: 40px; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1Καλημέρα14% 2Mega Σαββατοκύριακο11,4% 3Τώρα Μαζί4,1% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1Πρωινό Σαββατοκύριακο12,2% 2Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση11,4% 3Χαμογέλα και Πάλι!10,6% 4Δεκατιανοί6,4% 5Ραντεβού το ΣουΚου3,7% 6Καλημέρα Είπαμε3,3% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1Ελληνική ταινία (Star)14% 2Ελληνική ταινία (ANT1)13,1% 3Καλύτερα δε γίνεται11,2% 4Εξελίξεις τώρα8,9% 5Σεφ στην κουζίνα σας5,2% 6Weekend Live5,1% 7Generation SK1,9% 8Μαμάδες0,8% PRIME TIME ΖΩΝΗ ΘΕΣΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1The Voice23,4% 2Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος12,4% 3Τρομεροί γονείς11,5% 4Ταινία Star (21:00)8,7% 5Άκης Food Tour7,9% 6Ταινία Mega7,9% 7Ελληνική ταινία ANT16,2% 8Παρέα2,4%Πηγή: tvnea.com