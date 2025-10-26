2025-10-26 10:31:27
Σκληρός αποδείχθηκε ο ανταγωνισμός στη μεσημεριανή ζώνη της Κυριακής, με τους τηλεθεατές να μοιράζουν τις προτιμήσεις τους ανάμεσα σε ψυχαγωγικές εκπομπές και κλασικές ελληνικές ταινίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στις εκπομπές βρέθηκε η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με ποσοστό 11,2%, διατηρώντας την κυριαρχία της στη μεσημεριανή ζώνη.

Ακολούθησε η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στο MEGA με 8,9%, ενώ το «Σεφ στην κουζίνα σας» του Open συγκέντρωσε 5,2%. Λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, που σημείωσε 5,1%.

Στη δημόσια τηλεόραση, η εκπομπή «Μαμάδες» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 0,8%, ενώ το «Generation SK» σημείωσε 1,9%.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές ταινίες έδειξαν για ακόμη μία φορά τη διαχρονική τους δύναμη στο κοινό. Η ταινία του ANT1 σημείωσε 13,1%, ενώ η απογευματινή προβολή του Star ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά, φτάνοντας το 14%.

Η μεσημεριανή ζώνη αποδεικνύεται έτσι μία από τις πιο «ρευστές» τηλεοπτικά, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να παλεύουν σταθερά για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του κοινού απέναντι στις αγαπημένες ελληνικές παραγωγές.



Πηγή: tvnea.com
