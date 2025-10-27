Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης, ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’
ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου
Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης,
ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’
Γεννήθηκε στη Βόνιτσα στις 24-12-1897. Η καταγωγή της φαμίλιας Μάρη ήταν από την κάτω Λάκκα Σουλίου. Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο και τα αρχεία της Βόνιτσας η Σουλιώτικη φαμίλια πρέπει να εισήλθε στη Βόνιτσα από τον Νοέμβριο του 1888 μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου 1889......
