Φωτογραφία για Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης, ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’

 ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου





Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος

Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης,

ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’



Γεννήθηκε στη Βόνιτσα στις 24-12-1897. Η καταγωγή της φαμίλιας Μάρη  ήταν από την κάτω Λάκκα Σουλίου. Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο και τα αρχεία της Βόνιτσας η Σουλιώτικη φαμίλια πρέπει να εισήλθε στη Βόνιτσα από τον Νοέμβριο του 1888 μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου 1889......



