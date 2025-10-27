ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου

Γράφει ο Στυλιανός ΝτίνοςΘεόδωρος του Χρήστου Μάρης,ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικούστα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’







Γεννήθηκε στη Βόνιτσα στις 24-12-1897. Η καταγωγή της φαμίλιας Μάρη ήταν από την κάτω Λάκκα Σουλίου. Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο και τα αρχεία της Βόνιτσας η Σουλιώτικη φαμίλια πρέπει να εισήλθε στη Βόνιτσα από τον Νοέμβριο του 1888 μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου 1889......

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...