Μετά τα απογοητευτικά νούμερα τηλεθέασης που κατέγραψαν οι σειρές της ΕΡΤ1 το τελευταίο διάστημα, η διοίκηση του καναλιού αποφάσισε να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του προγράμματος. Στόχος των αλλαγών είναι η ενίσχυση της απογευματινής και βραδινής ζώνης με πιο ευέλικτο προγραμματισμό.

Σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση, οι σειρές μετακινούνται ως εξής:

19:00 – Ηλέκτρα

20:15 – Ελληνική ταινία

22:00 – Καλά θα πάει κι αυτό

23:00 – Το παιδί

Παράλληλα, το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» μεταφέρεται πλέον στη ζώνη των 22:00, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, φιλοδοξώντας να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό στις βραδινές ώρες.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ άμεσα, με την ΕΡΤ1 να ελπίζει ότι ο νέος προγραμματισμός θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις μετρήσεις τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
