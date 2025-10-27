2025-10-27 08:51:46
Μετά τα απογοητευτικά νούμερα τηλεθέασης που κατέγραψαν οι σειρές της ΕΡΤ1 το τελευταίο διάστημα, η διοίκηση του καναλιού αποφάσισε να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του προγράμματος. Στόχος των αλλαγών είναι η ενίσχυση της απογευματινής και βραδινής ζώνης με πιο ευέλικτο προγραμματισμό.
Σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση, οι σειρές μετακινούνται ως εξής:
19:00 – Ηλέκτρα
20:15 – Ελληνική ταινία
22:00 – Καλά θα πάει κι αυτό
23:00 – Το παιδί
Παράλληλα, το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» μεταφέρεται πλέον στη ζώνη των 22:00, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, φιλοδοξώντας να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό στις βραδινές ώρες.
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ άμεσα, με την ΕΡΤ1 να ελπίζει ότι ο νέος προγραμματισμός θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις μετρήσεις τηλεθέασης.
Πηγή: tvnea.com
