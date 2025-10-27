2025-10-27 17:43:07
Μια έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, όταν η ψυχοπαιδαγωγός και ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού Ασπασία Σκουφίδη εξέφρασε την άποψη ότι οι εθνικές επέτειοι δεν θα πρέπει να εορτάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο στα πολύ μικρά παιδιά. Η τοποθέτησή της προκάλεσε αντιδράσεις — μεταξύ αυτών και του Σταύρου Μπαλάσκα, ο οποίος απάντησε συγκινημένος απαγγέλλοντας ποίημα on air.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η κ. Σκουφίδη τόνισε:

> «Ήρθε η ώρα να πούμε “όχι” στις εθνικές επετείους στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο.

Στην Ελλάδα γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου αντί για τη λήξη του και την ειρήνη, ενώ βάζουμε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να απαγγέλουν ποιήματα και να κάνουν αναπαραστάσεις μαχών».

Η ίδια, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της, υπογράμμισε στον Γιώργο Λιάγκα:



> «Καταρχάς, να πω ότι είμαι ψυχοπαιδαγωγός, όχι καθηγήτρια. Εξειδικεύομαι στις ηλικίες 0-6, δηλαδή στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.

Δεν είμαι καθόλου κατά του εορτασμού των εθνικών επετείων. Αυτό που λέω είναι ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε αυτές τις ηλικίες πρέπει να είναι κατάλληλος αναπτυξιακά».



Η κ. Σκουφίδη πρότεινε έναν πιο ήπιο και δημιουργικό τρόπο εορτασμού:



> «Είναι καλό να ακούσουμε τραγούδια, να τραγουδήσουμε μαζί με τα παιδιά, να μιλήσουμε για την ειρήνη και τις αξίες της.

Δεν χρειάζεται να τα βάζουμε από τόσο μικρά να αναπαριστούν πολεμικές σκηνές».

Η έντονη αντίδραση του Μπαλάσκα

Η τοποθέτηση της Ασπασίας Σκουφίδη δεν έμεινε αναπάντητη.

Στο ίδιο πλατό, ο Σταύρος Μπαλάσκας αντέδρασε έντονα, υπερασπιζόμενος τον παραδοσιακό τρόπο εορτασμού των εθνικών επετείων.



Με εμφανή συγκίνηση, ανέφερε:

> «Η Ελλάδα μου η ωραία έχει όμορφη σημαία. Τσολιαδάκι 3,5 χρονών, εγώ το απήγγειλα και το θυμάμαι ακόμα. Τι λέτε;»

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε προσωπικά στην ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού, ρωτώντας αν ο χώρος της είναι στολισμένος με ελληνικές σημαίες και αν τιμάται όπως πρέπει η εθνική μνήμη.

Η παρέμβασή του προκάλεσε έντονη συζήτηση στο πλατό, με το κοινό να διχάζεται:

Ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι οι παραδόσεις πρέπει να διατηρούνται αναλλοίωτες, και

Σε εκείνους που πιστεύουν ότι χρειάζεται μια πιο σύγχρονη, παιδαγωγικά προσαρμοσμένη προσέγγιση για τις μικρές ηλικίες.



