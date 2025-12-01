2025-12-01 13:08:38

Με αφορμή το σχόλιο του Κωνσταντίνου Βασάλου για τον Σταύρο Μπαλάσκα και τις συχνές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να τοποθετηθεί.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό ο αστυνομικός αναλυτής δεν παρίσταται στο στούντιο του Πρωινού, αλλά συμμετέχει μέσω Skype για να σχολιάσει τα θέματα που τον αφορούν.



«Ο Σταύρος Μπαλάσκας δεν έχει τηλεοπτική παιδεία και γι αυτό και έχει κάνει κι έχει πει διάφορα πράγματα που υπερβαίνουν τις κόκκινες τηλεοπτικές γραμμές», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.



«Τα έχει μετανιώσει και είναι γλυκός άνθρωπος. Θεωρώ ότι ο Μπαλάσκας είναι ο εθνικός αστυνομικός αναλυτικής. Βγαίνει σε όλες τις εκπομπές, δεν αποκλείει καμία. Αν με ρωτούσαν σαν φίλο, θα του έλεγα να επιλέξει να βγει σε δυο εκπομπές. Δεν μπορείς να βγαίνεις σε 10 εκπομπές, είναι λίγο κάψιμο αυτό. Θα μου πεις γιατί τον έχεις συνεργάτη; Γιατί θεωρώ ότι σε αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ καλός» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ