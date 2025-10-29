ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΟΤΟΔΡΟΜΟ
2025-10-29 16:02:05
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤο Συντονιστικό Συμβούλιο του Κινήματος Διάσωσης – Επαναλειτουργίας Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και με θέμα σχετικό με τον σιδηρόδρομο επισημαίνει ότι:Παρά τις διορθωτικές ή καθησυχαστικές εκ των υστέρων δηλώσεις καλών προθέσεων από πλευράς του ΤΕΕ και sidirodromikanea
