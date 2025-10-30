Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας 16,1% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε τέταρτο η τηλεθέαση της εκπομπής άγγιξε το 19,2%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που κατέγραψε 11,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της απήχηση στο κοινό.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Live News» του ΣΚΑΪ με 7,3%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συγκέντρωσε 4,7%.

Από το Open, η «Ώρα για Ψυχαγωγία» σημείωσε 4,2%, ενώ η «Pop Μαγειρική» της ΕΡΤ1 έκλεισε με 3,1%, ολοκληρώνοντας τον πίνακα της μεσημεριανής ζώνης.

Η μεσημεριανή τηλεοπτική μάχη παραμένει έντονη, με το κοινό να δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση στις εκπομπές με έρευνα, αποκαλύψεις και δυνατό ρεπορτάζ.

