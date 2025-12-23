2025-12-23 10:11:14
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Διπλή πρωτιά για «Deal» και «Οικογενειακές Ιστορίες»

 Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal» (ΙΧ κύκλος), το οποίο κατέγραψε 17,4%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης. Πολύ κοντά ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 17,0%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 14,2%, ενώ ακολούθησε το «Live News» με 12,5%.

Στη συνέχεια κατετάγη το «The Chase» με 11,6%, ενώ το «Cash or Trash» σημείωσε 8,6%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Rouk Zouk Special» με 6,8%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 6,5%.

Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Στούντιο 4» με 5,5%, ο «Μάγκας με το Τρίκυκλο» στον ΣΚΑΪ με 5,3% και το «5 x 5 Special» με 4,8%.

Την κατάταξη έκλεισαν το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» με 4,3% και το «Το ’χουμε!» με 3,3%.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Δυνατή μάχη στη βραδινή ζώνη
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Δυνατή μάχη στη βραδινή ζώνη
