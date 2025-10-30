2025-10-30 14:08:24

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον». Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε», που αναμένεται να προβληθεί την περίοδο των Χριστουγέννων.



«Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.



«Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχεις γράψει αυτή την ιστορία, ο Σπύρος θα είχε σεξουαλικότητα; Ήταν γκέι ο Σπύρος ή όχι;» ρώτησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.



Ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Ο Σπύρος είναι ακριβώς… επειδή εγώ δεν αισθανόμουν, ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε…».



Πηγή: tvnea.com



