Η Μάγδα Τσέγκου έρχεται στο OPEN και κάθε Σάββατο θα μας προτείνει τις πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές προτάσεις για να περάσουμε ξέγνοιαστες και ποιοτικές στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά μας.«Happy Hours», η νέα εκπομπή του OPEN και από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 17:45, το ταξίδι στα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας ξεκινάει.Μέρη καλά κρυμμένα, που δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά και hot προορισμοί μας περιμένουν για να περάσουμε την πιο χαρούμενη ώρα της εβδομάδας! Aκόμα, η εκπομπή προτείνει κοντινούς προορισμούς, μικρούς παράδεισους λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, ιδανικοί για σύντομες αποδράσεις για ανάσες ηρεμίας και ξεκούρασης.Στο πρώτο επεισόδιο, η Μάγδα ανακαλύπτει ένα μπέργκερ που το κόβεις με πριόνι κι είναι σίγουρα το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Αμέσως μετά, βρίσκει την κορυφαία θέα της Αθήνας σ’ ένα ιστορικό στέκι, το οποίο μας ξανασυστήνεται, επισκέπτεται ένα υπέροχο γλυκοπωλείο στου Ψυρρή και περπατάει στην Πλάκα στον πιο ιστορικό δρόμο της Ευρώπης, ενώ χαλαρώνει κάνοντας παραδοσιακό χαμάμ.Στη συνέχεια, πηγαίνει σ’ένα από τα πιο ρομαντικά στέκια της Αθήνας και λύνειτο μυστήριο για το αν υπάρχει τρύπια εκκλησία στην Αθήνα. Μετά, κατεβαίνει στο λιμάνι και βρίσκει μία υπέροχη μπακαλοταβέρνα στον Πειραιά, ενώ αμέσως μετά πάει μία αναζωογονητική βόλτα στην εξοχή, όπου και «πέφτει» πάνω σε μία Βλάχικη Γάστρα. Τέλος, ταξιδεύει σ’ έναν μυστικό παράδεισο που λίγοι ξέρουν, μόλις μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά από την Αθήνα.«Happy Hours», με τη Μάγδα Τσέγκου: Πρεμιέρα, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 17:45 και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα στο OPENΠηγή: tvnea.com