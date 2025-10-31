2025-10-31 11:03:03
Φωτογραφία για «Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη είχε ξεκάθαρη νικήτρια τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το «Happy Day» στον Alpha, που βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό με 22%. Μάλιστα, η εκπομπή σε τέταρτο έφτασε έως και το εντυπωσιακό 31,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και τη σταθερή σχέση που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 20,7%, συνεχίζοντας να καταγράφει πολύ καλές επιδόσεις στη μάχη της ενημέρωσης.

Ακολούθησαν το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με 10,1% και το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 9,5%, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης.

Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open σημείωσε 5,6%, ενώ το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 1,1%, καταγράφοντας τα χαμηλότερα ποσοστά στο slot.

Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς το κοινό δείχνει να προτιμά έναν πιο ανάλαφρο και ψυχαγωγικό τρόπο για να ξεκινά την ημέρα του.



Πηγή: tvnea.com
