Η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, και η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha κατέκτησε για ακόμη μία φορά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 13,7%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10,6%, ενώ το «Buongiorno»  κατέγραψε 9,3%. Ακολούθησε «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 9%.

Το «Breakfast@Star» σημείωσε 8,1%, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 5,2%. Τέλος, η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1, «Το Πρωιαν Σε Είδον», κατέγραψε 2,5%, ολοκληρώνοντας τον πίνακα τηλεθέασης.

Η πρωινή ζώνη παραμένει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τηλεοπτικά πεδία, με τις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
Οι μεσημεριανές εκπομπές στη μάχη της τηλεθέασης: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» με δυνατά ποσοστά
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
Η “Super Κατερίνα” σαρώνει τα πρωινά — Πρωτιά με 21,4% στο δυναμικό κοινό
Οι απογευματινές εκπομπές στο δυναμικό κοινό: Ποιοι κράτησαν το κοινό μπροστά στην οθόνη
Πρωτιά για το «Να με αγαπάς» στην prime time – Ο Μπέος ισοπέδωσε τον Χατζηνικολάου...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2025)
Γιώργος Καράβας: Ήξερα ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα καλά στο «Exathlon» θα ...
