Η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, και η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha κατέκτησε για ακόμη μία φορά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 13,7%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10,6%, ενώ το «Buongiorno» κατέγραψε 9,3%. Ακολούθησε «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 9%.

Το «Breakfast@Star» σημείωσε 8,1%, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 5,2%. Τέλος, η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1, «Το Πρωιαν Σε Είδον», κατέγραψε 2,5%, ολοκληρώνοντας τον πίνακα τηλεθέασης.

Η πρωινή ζώνη παραμένει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τηλεοπτικά πεδία, με τις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση του κοινού.

Πηγή: tvnea.com