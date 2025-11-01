Τα τελευταία χρόνια, η γερμανική φαρμακευτική αγορά βιώνει έντονη κρίση με εκατοντάδες φαρμακεία να αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο, δυσβάσταχτη γραφειοκρατία και χαμηλές αμοιβές που απειλούσαν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Στο πρόσφατο άρθρο μας ("Η Γερμανία βιώνει πρωτοφανή κρίση στα φαρμακεία: Κλείνουν το ένα μετά το άλλο") αναλύσαμε τα αίτια της κατάρρευσης και την επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων.

Μετά από χρόνια αδιεξόδου, φαίνεται πως η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να δράσει, επιχειρώντας μια πραγματική αναδιάρθρωση του ρόλου του φαρμακοποιού και του φυσικού φαρμακείου στη τοπική κοινωνία.

Η Μεταρρύθμιση Warken: Από την Κρίση στη Λύση

Η νέα υπουργός Υγείας Nina Warken (CDU) παρουσίασε πρόσφατα ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρύθμισης, απαντώντας στις βασικές προκλήσεις που έθετε η πρωτοφανής κρίση του κλάδου

. Τα νομοσχέδια που τέθηκαν σε διαβούλευση επιχειρούν να εξασφαλίσουν το μέλλον των φυσικών φαρμακείων με ουσιαστικές αλλαγές:













1. Επέκταση των Εμβολιασμών: Από τη Γρίπη σε όλα τα εμβόλια με αδρανοποιημένο ιό







Η Τρέχουσα Κατάσταση: Από το 2020, τα γερμανικά φαρμακεία μπορούν να διενεργούν εμβολιασμούς κατά της γρίπης, και από το 2022 εμβολιασμούς κατά του COVID-19. Ωστόσο, μόνο περίπου το 10% των φαρμακείων προσφέρουν σήμερα εμβολιασμούς.

Η Νέα Ρύθμιση: Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, τα φαρμακεία θα μπορούν να διενεργούν όλα τα εμβόλια με αδρανοποιημένο ιό (Totimpfstoffe), συμπεριλαμβανομένων:

ΤέτανοςΔιφθερίτιδαΗπατίτιδα ΒΠολιομυελίτιδαΚοκκύτηςΠνευμονιόκοκκοςFSME (εγκεφαλίτιδα από τσιμπήματα κρότωνα)

Αιτιολόγηση και Στόχοι

Ο στόχος είναι τριπλός:

Αύξηση των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασηςΑνάπτυξη ρουτίνας εμβολιασμών στα φαρμακεία - με εμβολιασμούς διαθέσιμους όλο το χρόνο και όχι μόνο το φθινόπωρο (γρίπη/COVID-19)Απεμπλοκή των ιατρείων από απλούς προληπτικούς εμβολιασμούς

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανών Φαρμακοποιών (ABDA) υποστηρίζει ενθέρμως την επέκταση, επισημαίνοντας ότι "όποιος μπορεί να εμβολιάσει για COVID-19 και γρίπη, μπορεί να εμβολιάσει και για άλλους παθογόνους οργανισμούς".







2. Χορήγηση Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων Χωρίς Συνταγή - Με Όρους

Το Επαναστατικό Βήμα

Μια από τις πιο σημαντικές και αμφιλεγόμενες αλλαγές είναι η δυνατότητα χορήγησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δύο Κατηγορίες Εφαρμογής

1. Χρόνια Νοσήματα και Επείγουσες Ανάγκες

Οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να χορηγήσουν μία φορά την μικρότερη διαθέσιμη συσκευασία όταν:

Πρόκειται για γνωστή μακροχρόνια θεραπεία που είναι τεκμηριωμένη στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς για τουλάχιστον ένα χρόνοΥπάρχει επείγουσα ανάγκη (π.χ. ασθενής έμεινε χωρίς φάρμακο το Σαββατοκύριακο)Ο ασθενής δεν μπορεί να επισκεφθεί άμεσα τον γιατρό του

Παραδείγματα: Αντιυπερτασικά, φάρμακα για διαβήτη, αντιθρομβωτικά, θυρεοειδικά φάρμακα

2. Απλές Οξείες Παθήσεις

Για μη επιπλεγμένες οξείες παθήσεις, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να χορηγούν συγκεκριμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε γιατρό.

Ένας κατάλογος επιλέξιμων παθήσεων θα καταρτιστεί, που μπορεί να περιλαμβάνει:

Ήπιες ουρολοιμώξειςΑπλά δερματολογικά προβλήματαΦαρυγγίτιδες χωρίς επιπλοκέςΜυκητιάσεις

Κόστος και Τεκμηρίωση

Οι ασθενείς θα πληρώνουν εξ ιδίων για αυτές τις χορηγήσειςΤα φαρμακεία θα μπορούν να χρεώνουν έως €5 ανά φάρμακο ως αμοιβήΌλες οι χορηγήσεις θα καταγράφονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ePA)

Στόχοι

Μείωση άσκοπων επισκέψεων σε ιατρεία για χρόνια νοσήματαΤαχύτερη πρόσβαση σε θεραπεία για απλά προβλήματαΑπεμπλοκή του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας

Αντιδράσεις







Η Εθνική Ένωση Ιατρών Κρατικής Ασφάλισης (KBV) έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι η μη ελεγχόμενη χορήγηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.







3. Πρόληψη και Διαγνωστικά Τεστ: Το Φαρμακείο ως Σταθμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Νέες Υπηρεσίες Πρόληψης

Οι φαρμακευτικές υπηρεσίες (pharmazeutische Dienstleistungen) επεκτείνονται σημαντικά με προγράμματα πρόληψης για:

Καρδιαγγειακά νοσήματα - Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης- Έλεγχος χοληστερόλης- Αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου

Διαβήτης τύπου 2

- Μετρήσεις σακχάρου αίματος

- HbA1c τεστ

- Συμβουλευτική διατροφής

Νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα

- Προγράμματα διακοπής καπνίσματος

- Αξιολόγηση πνευμονικής λειτουργίας

Ταχέα Διαγνωστικά Τεστ

Τα φαρμακεία θα μπορούν να προσφέρουν in-vitro διαγνωστικά τεστ για την έγκαιρη ανίχνευση λοιμώξεων, παρόμοια με τα τεστ COVID-19 κατά την πανδημία:

Λοιμώδη νοσήματα (αδενοϊοί, γρίπη, RSV, ροταϊοί) και ΣΜΝ (HIV, ηπατίτιδα C, σύφιλη).

Στόχος: Διακοπή Αλυσίδων Μετάδοσης

Η δυνατότητα ταχείας διάγνωσης στο φαρμακείο στοχεύει στη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης λοιμώξεων, επιτρέποντας την άμεση αναγνώριση και απομόνωση κρουσμάτων.







4. Ενσωμάτωση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Όλες οι φαρμακευτικές υπηρεσίες και τα αποτελέσματά τους θα **καταγράφονται στην elektronische Patientenakte (ePA - o αντίστοιχος Φάκελος Υγείας Ασθενή ΦΑΥ στην Ελλάδα) επιτρέποντας:

Καλύτερη συνεργασία μεταξύ φαρμακοποιών και ιατρώνΟλοκληρωμένη παρακολούθηση της υγείας του ασθενούςΑποφυγή διπλών εξετάσεων και αλληλεπιδράσεων φαρμάκων

Επιπλέον, οι ιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν φαρμακευτικές υπηρεσίες, και τα φαρμακεία θα τις χρεώνουν απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία (αντί του σημερινού συστήματος με το ταμείο φαρμακευτικών υπηρεσιών).







5. Ευελιξία στα Ωράρια και Ενίσχυση της Εφημερίας

Απελευθέρωση Ωραρίων

Τα φαρμακεία θα καθορίζουν ελεύθερα τα ωράρια τους, προσαρμοζόμενα στις τοπικές ανάγκες - ιδιαίτερα σημαντικό για αγροτικές περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση.

Αυξημένη Αποζημίωση Εφημερίας

Για να καταστεί πιο ελκυστική η νυχτερινή και εφημεριακή εργασία, προβλέπεται:

Υψηλότερη αποζημίωση για εφημερίεςΑναγνώριση μερικών εκτεταμένων ωραρίων (π.χ. έως 22:00) με επιπλέον αποζημίωση







6. Διαχείριση Ελλείψεων: Μεγαλύτερη Αυτονομία για τους Φαρμακοποιούς

Το Τρέχον Πρόβλημα

Σήμερα, τα φαρμακεία υποχρεούνται να χορηγήσουν το συγκεκριμένο φάρμακο με συμβόλαιο έκπτωσης (Rabattvertrag) του ασφαλιστικού ταμείου του ασθενούς, ακόμα κι αν δεν το έχουν σε απόθεμα, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Η Νέα Λύση

Αν το φάρμακο με συμβόλαιο έκπτωσης δεν είναι διαθέσιμο ούτε στο φαρμακείο ούτε στον χονδρέμπορο, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να χορηγήσουν άμεσα ισοδύναμο εναλλακτικό από το δικό τους απόθεμα.

Αποτέλεσμα: Οι ασθενείς θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους γρηγορότερα, και τα φαρμακεία θα εξοικονομούν 20-30 ώρες εβδομαδιαίως που σήμερα ξοδεύονται σε μη αμειβόμενη διαχείριση ελλείψεων.







