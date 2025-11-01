2025-11-01 13:25:30

Ο δεύτερος κύκλος του «Grand Hotel» ξεκίνησε με έντονο μυστήριο γύρω από την τύχη του Πέτρου Ασλάνογλου, αφήνοντας τους τηλεθεατές να αναρωτιούνται αν ο χαρακτήρας του Γιάννη Κουκουράκη θα επέστρεφε ζωντανός στη σειρά. Στο πρώτο επεισόδιο, η απουσία του Πέτρου και οι κομμένες σκηνές δημιούργησαν αμφιβολίες, κάνοντας φαν να υποψιάζονται ότι η ιστορία του δεν είχε ολοκληρωθεί.



Η Αλίκη, συντετριμμένη από την φαινομενική απώλεια του Πέτρου, έφτασε στα όρια της απελπισίας και επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί, αλλά ευτυχώς εντοπίστηκε εγκαίρως από τον Άρη, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο, σώζοντάς την. Η εμπλοκή του Χατζημήτρου στην επίθεση κατά του Πέτρου την ώθησε να ερευνήσει ποιος ήταν υπεύθυνος και ποιοι λόγοι κρύβονταν πίσω από τη δολοφονική απόπειρα.



Σύμφωνα με το queen.gr, ο Πέτρος θα επανεμφανιστεί στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας, αρχικά στους δικούς του ανθρώπους. Η σειρά θα μας δείξει σταδιακά, μέσα από flashbacks, τη νύχτα της επίθεσης, τα σοβαρά τραύματα που υπέστη και το πώς κατάφερε να διαφύγει από το νοσοκομείο κρυφά. Μαζί με τον μυστηριώδη σωτήρα του, θα οργανώσει την ασφαλή επιστροφή του, με τον θείο Χαραλάμπη να είναι ο πρώτος που θα τον δει ζωντανό.



Η επανεμφάνιση του Πέτρου προσφέρει νέες συγκινήσεις και ανατροπές, αναζωπυρώνοντας την αγωνία των τηλεθεατών και φέρνοντας καινούργια ερωτήματα στην πλοκή της σειράς.



