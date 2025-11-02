





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τηλεθεάσεις της χθεσινής ημέρας, καθώς τα προγράμματα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης κινήθηκαν με έντονες διακυμάνσεις και αρκετές εκπλήξεις.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε η ελληνική ταινία του Star, που σάρωσε με 19,7%, κατακτώντας με άνεση την πρώτη θέση.

Oι «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega κινήθηκαν στο 16,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της ενημέρωσης και το Σαββατοκύριακο.

Ακολούθησε η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» στον ALPHA με 13,4%, ενώ ο αγαπημένος «Τροχός της Τύχης» του Star σημείωσε 14,4% και διατήρησε σταθερή τη δυναμική του.

Το «Kitchen LAB» κατέγραψε 10,1%,.Λίγο πιο χαμηλά, η ελληνική ταινία του ANT1 συγκέντρωσε 9,2%, με το τηλεπαιχνίδι «The Chase» να ακολουθεί με 8,8%.

Το «Star System» βρέθηκε στο 7,6%, ενώ το «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 5%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά της ημέρας, το «Generation» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 2%, η εκπομπή «Σεφ στην κουζίνα σας» στο Open σημείωσε 1,6%, και η «Μαμά Δες» στην ΕΡΤ1 ολοκλήρωσε τη λίστα με 1,2%.

Πηγή: tvnea.com