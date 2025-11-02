2025-11-02 11:24:31
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τηλεθεάσεις της χθεσινής ημέρας, καθώς τα προγράμματα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης κινήθηκαν με έντονες διακυμάνσεις και αρκετές εκπλήξεις.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε η ελληνική ταινία του Star, που σάρωσε με 19,7%, κατακτώντας με άνεση την πρώτη θέση.

Oι «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega κινήθηκαν στο 16,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της ενημέρωσης και το Σαββατοκύριακο.

Ακολούθησε η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» στον ALPHA με 13,4%, ενώ ο αγαπημένος «Τροχός της Τύχης» του Star σημείωσε 14,4% και διατήρησε σταθερή τη δυναμική του.

Το «Kitchen LAB» κατέγραψε 10,1%,.Λίγο πιο χαμηλά, η ελληνική ταινία του ANT1 συγκέντρωσε 9,2%, με το τηλεπαιχνίδι «The Chase» να ακολουθεί με 8,8%.

Το «Star System» βρέθηκε στο 7,6%, ενώ το «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 5%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά της ημέρας, το «Generation» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 2%, η εκπομπή «Σεφ στην κουζίνα σας» στο Open σημείωσε 1,6%, και η «Μαμά Δες» στην ΕΡΤ1 ολοκλήρωσε τη λίστα με 1,2%.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/11/2025)
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης - Σόκ στον ΣΚΑΪ με 0,6% σε 15' στην εκπομπή
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 5ο επεισόδιο
«Ο Δικαστής»: Κάνει πρεμιέρα σήμερα με διπλό επεισόδιο...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/11/2025)
"Ανάμεσα Σύρ και Τζια" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
