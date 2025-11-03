2025-11-03 12:18:13
Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα πραγματοποιήσει αναβάθμιση στους servers της. Λόγω των εργασιών αυτών, η αποστολή τιμολογίων τόσο στο Παραγωγικό όσο και στο Test AP περιβάλλον της πλατφόρμας της ΓΓΠΣ δεν θα είναι διαθέσιμη για όλους τους παρόχους μεταξύ των ωρών 15:00 – 17:00.

Η συγκεκριμένη έκτακτη διακοπή αφορά κάθε πάροχο που διασυνδέεται με τις υπηρεσίες τιμολόγησης της ΓΓΠΣ. Η υπηρεσία θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία μετά το πέρας των τεχνικών εργασιών.

Παράλληλα, έχει γνωστοποιηθεί ότι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και στον επίσημο ιστότοπο της ΓΓΠΣ, από όπου συνιστάται να ενημερώνεστε για κάθε νεότερη εξέλιξη και επίσημη επιβεβαίωση.



Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα ανακοινώσεων της ΓΓΠΣ.

