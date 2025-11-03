Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 4561

Προς: Εταιρεία GlaxoSmithKline, Υπόψιν Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Lizzie

Κοινοποίηση:

• Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

• Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη

• Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Θέμα: «Επιστροφή αποθεμάτων των τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων λόγω

Με ιδιαίτερη έκπληξη ενημερωθήκαμε για την επιστολή της εταιρείας σας, με την οποία απαντάτε στα ερωτήματα εκατοντάδων φαρμακοποιών από όλη τη χώρα σχετικά με τη διάθεση του τετραδύναμου αντιγριπικού εμβολίου Fluarix-Tetra.







Όπως γνωρίζετε, η συνταγογράφηση του συγκεκριμένου σκευάσματος έχει ήδη απενεργοποιηθεί από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ από την 29η Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα έχει ανασταλεί και η δυνατότητα διενέργειας του εμβολιασμού από τα ιδιωτικά φαρμακεία.







Η απαγόρευση αυτή προκύπτει ευθέως από τις...







.... κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες για την εμβολιαστική περίοδο 2025-2026 ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να διενεργείται με τριδύναμα εμβόλια. Η ίδια ακριβώς αναφορά συμπεριλαμβάνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο, στην από 3ης Οκτωβρίου εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, για τον «Ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό κατά της γρίπης».







Όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εναρμονίστηκαν με τις οδηγίες αυτές, διαθέτοντας τριδύναμα εμβόλια εκτός της δικής σας εταιρείας, η οποία προχώρησε στη διάθεση τετραδύναμου εμβολίου, μη λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες διεθνείς κατευθύνσεις.







Κατά συνέπεια, η ευθύνη για την παρούσα κατάσταση βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία σας.







Η GSK όφειλε, πριν την έναρξη των προπαραγγελιών από τα φαρμακεία, να ενημερώσει υπεύθυνα τους φαρμακοποιούς για την ιδιαιτερότητα του προϊόντος και την ενδεχόμενη μη συμβατότητά του με την επικείμενη εμβολιαστική πολιτική. Η παράλειψη αυτής της ενημέρωσης οδήγησε σε λανθασμένο προγραμματισμό προμηθειών και σε οικονομική και λειτουργική ζημία για δεκάδες φαρμακεία της

Η θέση που εκφράσατε, σύμφωνα με την οποία τα φαρμακεία οφείλουν να διατηρήσουν τα αποθέματα του προϊόντος έως ότου – ενδεχομένως – επιτραπεί ξανά η διάθεση του, είναι εντελώς απαράδεκτη. Με τον τρόπο αυτό μετακυλίετε την ευθύνη και το κόστος της εσφαλμένης εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας σας στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι καλούνται να επωμιστούν την επιβάρυνση αποθήκευσης και την αντίστοιχη δέσμευση των κεφαλαίων, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα.







Είναι αυτονόητο ότι μια εταιρεία του κύρους και της ιστορίας της GSK οφείλει να ενεργήσει με θεσμική υπευθυνότητα και διαφάνεια, δίνοντας άμεση λύση που θα προστατεύει τους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.







Ζητούμε συνεπώς επιτακτικά:

Να επιτραπεί η άμεση επιστροφή όλων των αδιάθετων ποσοτήτων Fluarix- Tetra είτε στις φαρμακαποθήκες είτε απευθείας στην εταιρεία σας.Να υπάρξει πίστωση των φαρμακείων για τις ποσότητες αυτές, χωρίς καμία οικονομική ζημία ή χρέωση.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες θεσμικές και νομικές ενέργειες για την προστασία των μελών του και τη διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας.

















