Η τηλεοπτική βραδιά της  Κυριακής είχε από όλα: πρεμιέρα, δυνατές ψυχαγωγικές παραγωγές, επιτυχημένες σειρές και αρκετές ανατροπές στα νούμερα τηλεθέασης του δυναμικού κοινού.

Ο «Δικαστής», που έκανε πρεμιέρα, κινήθηκε σε μέτρια προς χαμηλά επίπεδα με 10,1%, ενώ το «Μια Νύχτα Μόνο» κατέγραψε 11,5%. Η «Γη της Ελιάς» (5ος κύκλος) συγκέντρωσε 9,9%, διατηρώντας σταθερή, αλλά ελαφρώς μειωμένη πορεία. Να σημειώσουμε ότι η  Ξένη ταινία Α' προβολής στον ALPHA (No time to die) σημείωσε 10.2%.

Αντίθετα, τα «Φαντάσματα» συνέχισαν δυναμικά με 16,2%, παραμένοντας από τις πιο αγαπημένες σειρές του κοινού. Η σειρά «IQ 160» (3ος κύκλος) σημείωσε 11,7%, ενώ το «The Voice of Greece» επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του, καταγράφοντας 17,8% και εξασφαλίζοντας την κορυφή του prime time.

Στις 20:00 η σειρά Τρομεροί γονείς έκαναν 14% ενώ το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; έκανε 10%.

 Late Night: 

Στη late night ζώνη, η ξένη ταινία του ΑΝΤ1 σημείωσε 10,7%, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση, ακολουθησε το «Μονόμπαλα»με 9,2%, αφήνοντας πίσω το «Super Μπάλα Live» με 5,5% και τη «Grande League» που περιορίστηκε στο 2,5%.

Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκε η «Αθλητική Κυριακή» με 1,1%, καταγράφοντας μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
