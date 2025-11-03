Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε τον Οκτώβριο η εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», καθώς ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, αποδεικνύοντας ότι οι τηλεθεατές αναζητούν την αποκαλυπτική και τεκμηριωμένη δημοσιογραφία.Με δυνατές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αποκαλύψεις, η εκπομπή ήταν πρώτη, στη ζώνη μετάδοσής της, στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 15,4% και 4,4 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.Η «Νύχτα αποκαλύψεων» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 18,7%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με 7,8 μονάδες διαφορά.Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» θα αναζητούν την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, θα φωτίζουν ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, θα σπάνε την αλυσίδα της σιωπής και θα δίνουν φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.Με πρωτιά στο σύνολο κοινού έκλεισε ο Οκτώβριος για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»Με μαχητική δημοσιογραφία και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της στο σύνολο κοινού, τον Οκτώβριο.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή κατέγραψε πρωτιά στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 15,6%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπομπή είχε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 19,6%.Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.145.400 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.Κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» θα βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, θα αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και θα ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.Πηγή: tvnea.com