Με συνέπεια, επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και την έμπειρη καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, Σταμάτη Μαλέλη, το MEGA συνέχισε να καταγράφει τις εξελίξεις δίνοντας φωνή στην κοινωνία και να αναδεικνύει όσα έχουν σημασία για τους πολίτες, ανανεώνοντας έτσι τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» παρέμεινε, και τον Οκτώβριο, το ισχυρότερο σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό.Με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα - Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή - Κυριακή), και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό, οι ειδήσεις του MEGAξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών, 541.000.Ακολούθησαν: ALPHA 427.000, STAR 423.000, ΣΚΑΪ 320.000, ANT1 257.000, OPEN 244.000, ΕΡΤ1 178.000.Πρωτιά σημείωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» και σε μερίδια τηλεθέασης, καταγράφοντας15,5% στο σύνολο του κοινού και 14,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.«Live News»Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτοδιατηρεί ισχυρή την παρουσία του στην απογευματινή ζώνη, προσφέροντας έγκαιρη και σε βάθος ενημέρωση για τα γεγονότα της ημέρας.Τον Οκτώβριο, η εκπομπή κράτησε τη θέση της στην κορυφή με μέσο όρο 18,7% στο σύνολο του κοινού και 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.Η αμεσότητα και η πολύπλευρη προσέγγιση των θεμάτων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών που την παρακολουθούν καθημερινά, από την πρώτη στιγμή.«Κοινωνία Ώρα MEGA»Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλοκαι τηνΑνθή Βούλγαρη κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία και τον Οκτώβριο, διατηρώντας την πρωτιά στη ζώνη της, ανάμεσα στα ενημερωτικά αλλά και τα ψυχαγωγικά προγράμματα του ανταγωνισμού.Με μέσο όρο 18,8% στο δυναμικό κοινό 18-54, το magazinoτου MEGAτερμάτισε πρώτο στην κούρσα του ανταγωνισμού και απέδειξε, για μία ακόμη φορά, πως η άμεση, ανθρώπινη και ειλικρινής προσέγγιση παραμένει το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της. Στο σύνολο του κοινού, η «Κοινωνία Ώρα MEGA»σημείωσε μέσο όρο 18,7%.«MEGA Σαββατοκύριακο»Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα συνέχισαν να πρωταγωνιστούν στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, με το «MEGA Σαββατοκύριακο» να καταγράφειανοδικές επιδόσεις, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο.Η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 15,5% στο σύνολο του κοινού και 12,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας πως το ενημερωτικό δίδυμο του MEGA έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.Πηγή: tvnea.com