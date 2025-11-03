2025-11-03 15:45:25
Φωτογραφία για Κατερίνα Καινούργιου για το «Don’t Forget The Lyrics»: Δεν το παρακολουθείς με ευχαρίστηση...

 



Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή το νέο μουσικό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Don’t Forget The Lyrics», που παρουσιάζει φέτος για πρώτη φορά η Έλλη Κοκκίνου, αναφέρθηκε στο θέμα μέσα από την εκπομπή της.

Μετά την ιδιαίτερα αρνητική ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη στο Facebook, ο οποίος χαρακτήρισε την τραγουδίστρια ως «τη χειρότερη παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιού», η οικοδέσποινα του “Super Κατερίνα” πήρε θέση, εκφράζοντας τη δική της άποψη για το ζήτημα.

«Τα λόγια του Νίκου Μαστοράκη έχουν τεράστια βαρύτητα. Όταν με είχε σχολιάσει στις αρχές, με είχε προβληματίσει αλλά μετά συναντηθήκαμε, τα είπαμε κι όλα καλά. Δεν γράφει ό,τι να ‘ναι».

«Δεν ξέρω αν φταίει η Έλλη ή το τηλεπαιχνίδι. Πάντως, δεν το παρακολουθείς με ευχαρίστηση. Θα το πω πολύ χύμα, επειδή το χάζεψα. Δεν μου άρεσε, δεν γελούσα. Η Έλλη μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα, ίσως όμως αδικείται μέσα στο συγκεκριμένο. Δεν πέρασε ευχάριστα η ώρα μου, θα ‘βλεπα κάτι άλλο. Την αδικεί το συγκεκριμένο. Δεν είναι καλά στημένο το παιχνίδι; Βαρέθηκα, zapping», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.





Πηγή: tvnea.com
