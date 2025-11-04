Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Κοινωνία Ώρα Mega23% Happy Day16,3% Σήμερα12,5% Καλημέρα Ελλάδα6,4% Ώρα Ελλάδος4,7% Νωρίς Νωρίς2,3% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Super Κατερίνα14,7% Buongiorno11,8% Αταίριαστοι10% Πρωινό Star9,6% Το Πρωινό8,5% 10 Παντού4,7% Πρωίαν σε είδον2,3% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση Αποκαλύψεις13,2% Live You10,3% Αλήθειες με τη Ζήνα8,1% Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,7% Ώρα για Ψυχαγωγία3,2% Ποπ Μαγειρική2,3% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση Live News19,6% The Chase18% Ιστορίες14,8% Deal13,2% Τροχός της Τύχης11,1% Cash or Trash8,3% Ρουκ Ζουκ8,3% 5x58,2% Διαχωρίζω τη Θέση μου7,5% Ελληνική Ταινία (ΣΚΑΪ)6,9% Στούντιο 44,7% Καθαρές Κουβέντες4,1% Το Έχουμε3% PRIME TIME ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΣειράΤηλεθέαση Ράδιο Αρβύλα22,5% Πόρτο Λεόνε14,6% Έρωτας13,5% Μια Νύχτα Μόνο13,2% Να μ' αγαπάς11,9% Η Γη της Ελιάς11,5% Η Φάρμα10,9% Grand Hotel10.4% Ο Δικαστής9% The Wall7,1% Real View3,4% Ηλέκτρα1,2% Ελληνική Ταινία (ΕΡΤ1)4,6% Καλά θα πάει κι αυτό2,2% Το Παιδί3,5% LATE NIGHT ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΤηλεθέαση The 2night Show11,4% Money Drop8,1% 11 αυτοί, 11 εμείς3,2%Πηγή: tvnea.com