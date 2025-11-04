2025-11-04 10:57:55
Φωτογραφία για Σημαντικές αλλαγές στο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» αποφάσισε ο ΑΝΤ1
Ο ΑΝΤ1 προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση, επιχειρώντας ένα «μεγάλο ρετούς» μετά τη μάλλον χλιαρή εκκίνηση στους πίνακες τηλεθέασης. Όπως αναφέρει η Realnews, το κανάλι αποφάσισε να δώσει νέα πνοή στο παιχνίδι, εντάσσοντας επώνυμους προσκεκλημένους που θα αναλαμβάνουν ρόλο captain στις ομάδες των παικτών.

Τα γυρίσματα των νέων, «celebrity» επεισοδίων έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η προβολή τους προγραμματίζεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ανάμεσα στους γνωστούς που συμμετείχαν βρίσκονται η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνά μαζί με τον τραγουδιστή Χρήστο Μενιδιάτη, καθώς και οι ηθοποιοί Μάνος Ιωάννου, Πάνος Σταθακόπουλος και Σταύρος Νικολαΐδης, μεταξύ άλλων.

Πηγή: tvnea.com
