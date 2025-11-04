2025-11-04 10:40:35
Γύρω στις δύο ώρες κράτησε η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τους εκπροσώπους της PIF του ΣΦΕΕ και της ΠΕΦ, σχετικά με το clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα, το οποίο όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, για το 2024 διαμορφώθηκε στο 75,4%, δημιουργώντας ασφυκτική οικονομική κατάσταση για τη βιωσιμότητα των εταιρειών, ειδικότερα σε ότι αφορά στα σκευάσματα άνω των 30 ευρώ αλλά και για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στη συνάντηση οι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς επανέλαβαν τα ήδη γνωστά και σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει, ιδίως στα καινοτόμα και ακριβά νοσοκομειακά φάρμακα ενώ ο υπουργός Υγείας ανάφερε ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι να μπει «κόφτης» στο clawback για τα νοσοκομειακά ώστε να μην υπερβεί το 70% για το 2025. Ωστόσο το θέμα δεν αφορά μόνο το υπουργείο Υγείας.

Έτσι, σύμφωνα πάντα με έγκυρες πληροφορίες αναμένεται να συντονιστεί σύντομα νέα συνάντηση, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του Υφυπουργού Θάνου Πετραλιά και φυσικά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ώστε να βρεθεί λύση, δηλαδή να εξοικονομηθούν τα απαραίτητα κεφάλαια.

pharmateam
