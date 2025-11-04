2025-11-04 10:57:55
Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, σημειώνοντας 13,2% μέσο όρο τηλεθέασης. Μάλιστα, σε τέταρτο της ώρας η εκπομπή εκτοξεύτηκε έως και 17,5%, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, με 10,3%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, η οποία συγκέντρωσε 8,1%.

Πιο χαμηλά στις προτιμήσεις του κοινού βρέθηκαν οι εκπομπές «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,7%, «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open με 3,2%, και το «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1, που κατέγραψε 2,3%.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
