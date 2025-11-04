2025-11-04 10:57:55
Με εντυπωσιακά νούμερα έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας το «Ράδιο Αρβύλα», κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης της prime time ζώνης. Η σατιρική εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 22,5%, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το εντυπωσιακό 25,9%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η σειρά «Πόρτο Λεόνε» με 14,6%, ενώ ακολούθησαν ο «Έρωτας» με 13,5% και η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» με 13,2%.

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συγκέντρωσε 11,9%, ενώ η «Φάρμα» έφτασε το 10,9% και το «Grand Hotel» σημείωσε 10,4%.

 Η σειρά «Η γη της ελιάς» συγκέντρωσε 11,5% με το  «Grand Hotel» να κάνει 10,4%, ενώ η δραματική σειρά «Ο Δικαστής» κατέγραψε 9%. Το τηλεπαιχνίδι «The Wall» έκλεισε με 7,1%, ενώ η πρεμιέρα της νέας εκπομπής του Open, «Real View», σημείωσε 3,4%.

Χαμηλές πτήσεις για το πρόγραμμα της ΕΡΤ1 με την «Ηλέκτρα» να καταγράφει 1,2%, ενώ η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 έκανε 4,6%. Η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» περιορίστηκε στο 2,2%, ενώ «Το παιδί» έφτασε το 3,5%.

Στη ζώνη late night, το «The 2night Show» κατέκτησε την κορυφή με 11,4%, αφήνοντας πίσω το «Money Drop» με 8,1%. Η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» ολοκλήρωσε τη βραδιά με 3,2%.



Πηγή: tvnea.com
