Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό. Η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 23%, ενώ σε τέταρτο έφτασε μέχρι και το εντυπωσιακό 34,1%, κατακτώντας την κορυφή της πρωινής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 16,3%, διατηρώντας σταθερή την απήχησή του στο κοινό που επιλέγει πιο ψυχαγωγικό τόνο για το ξεκίνημα της ημέρας.

Ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 12,5%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 6,4%.

Το «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN κατέγραψε 4,7%, ενώ την πρωινή ενημερωτική ζώνη συμπλήρωσε η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς», με 2,3%.

Η πρωινή μάχη της τηλεθέασης συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, με το κοινό να επιβραβεύει την άμεση και έγκυρη ενημέρωση, αλλά και τη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί κάθε τηλεοπτικό σταθμός.



