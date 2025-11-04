2025-11-04 10:57:55
Φωτογραφία για «Super Κατερίνα» στην κορυφή των πρωινών- Στην 5η θέση ο Λιάγκας



Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές βρέθηκε και πάλι η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, σημειώνοντας 14,7% στο γενικό σύνολο. Η εκπομπή του Alpha διατηρεί σταθερά την πρωτιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με 11,8%, δείχνοντας ανοδική πορεία και σταθεροποιώντας τη θέση του στο πρωινό πρόγραμμα.

Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 10%, παραμένοντας ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού που προτιμά πιο ενημερωτικό περιεχόμενο.

Στο Star, το πρωινό μαγκαζίνο σημείωσε 9,6%, διατηρώντας ικανοποιητική παρουσία στον ανταγωνισμό της ζώνης.

Το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 8,5%, παραμένοντας για μία ακόμη φορά στην πέμπτη θέση του πίνακα τηλεθέασης.

Από την άλλη, η εκπομπή «10 Παντού» στο Open σημείωσε 4,7%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» περιορίστηκε στο 2,3%.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τη «Super Κατερίνα» να εξακολουθεί να προηγείται, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τα ποσοστά και να προσελκύσουν περισσότερους τηλεθεατές.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2025)
Συνεχίζει με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά το Καλημέρα Ελλάδα...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνεχίζει με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά το Καλημέρα Ελλάδα...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση στην υποβολή συνταγών λόγω προβλήματος στην έκδοση τιμολογίων!
Παράταση στην υποβολή συνταγών λόγω προβλήματος στην έκδοση τιμολογίων!
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Στην κορυφή της τηλεθέασης το Live News - Χαμηλά ποσοστά για την εκπομπή Το Έχουμε
Στην κορυφή της τηλεθέασης το Live News - Χαμηλά ποσοστά για την εκπομπή Το Έχουμε
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
Στην κορυφή της τηλεθέασης το Live News - Χαμηλά ποσοστά για την εκπομπή Το Έχουμε
Στην κορυφή της τηλεθέασης το Live News - Χαμηλά ποσοστά για την εκπομπή Το Έχουμε
Σημαντικές αλλαγές στο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» αποφάσισε ο ΑΝΤ1
Σημαντικές αλλαγές στο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» αποφάσισε ο ΑΝΤ1
Με Πιερρακάκη και Πετραλιά η επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων των Φαρμακευτικών για το clawback
Με Πιερρακάκη και Πετραλιά η επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων των Φαρμακευτικών για το clawback