Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές βρέθηκε και πάλι η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, σημειώνοντας 14,7% στο γενικό σύνολο. Η εκπομπή του Alpha διατηρεί σταθερά την πρωτιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με 11,8%, δείχνοντας ανοδική πορεία και σταθεροποιώντας τη θέση του στο πρωινό πρόγραμμα.

Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 10%, παραμένοντας ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού που προτιμά πιο ενημερωτικό περιεχόμενο.

Στο Star, το πρωινό μαγκαζίνο σημείωσε 9,6%, διατηρώντας ικανοποιητική παρουσία στον ανταγωνισμό της ζώνης.

Το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 8,5%, παραμένοντας για μία ακόμη φορά στην πέμπτη θέση του πίνακα τηλεθέασης.

Από την άλλη, η εκπομπή «10 Παντού» στο Open σημείωσε 4,7%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» περιορίστηκε στο 2,3%.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τη «Super Κατερίνα» να εξακολουθεί να προηγείται, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τα ποσοστά και να προσελκύσουν περισσότερους τηλεθεατές.

