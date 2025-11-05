Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για τις μεσημεριανές εκπομπές στο δυναμικό κοινό βρέθηκε, την Τετάρτη, η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, σημειώνοντας 13,2%. Η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει να κρατά σταθερά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, διατηρώντας την εκπομπή της στην κορυφή της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 με 11,8%, ενώ τρίτη στο δυναμικό κοινό βρέθηκε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, με ποσοστό 8,2%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 6,2%, καταγράφοντας ικανοποιητική παρουσία στη μεσημεριανή ζώνη, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open, που κατέγραψε 6,1%.

Τέλος, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 2%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη των μεσημεριανών προγραμμάτων της ημέρας.

Πηγή: tvnea.com