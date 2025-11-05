





Ένταση και αποχώρηση στο Real View:

Η συζήτηση στο πλατό πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ο Απόστολος Γκλέτσος ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τη Σοφία Μουτίδου, με αφορμή τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Η ανταλλαγή απόψεων ξέφυγε από τα όρια, με βαριές εκφράσεις και προσωπικές αιχμές, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αποχωρήσει αιφνιδιαστικά πετώντας το μικρόφωνο και καταγγέλλοντας «κανιβαλισμό».

«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι. Μικρά κρεβάτια είναι παντού. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο, επειδή από το θέατρο βγαίνουν δεκάδες και δίνουν συνεντεύξεις, τότε το ίδιο είναι και η τράπεζα, οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί, οι δικηγόροι… Χειρότεροι.. οι μπάτσοι; Οι μπάτσοι που γ…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουνε ταινίες; Με συγχωρείτε… Είμαστε καλλιτέχνες» είπε αρχικά ο Αποστολές Γκλέτσος.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός είπε: «Εγώ να έχω δεχτεί παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που θα μου το έκανε; Θα ερχόταν κοπελίτσα να μου πει κάτι τέτοιο και δεν θα έδερνα αυτόν που της το έκανε;».

«Λες ψέματα, η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη», απάντησε η Σοφία Μουτίδου.

«Για ποιον ήξερα; Και δεν πήγα να τον δείρω», πρόσθεσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Με τη Σοφία Μουτίδου να συνεχίζει: «Μπροστά μου έγιναν στην ταπεινή μου πορεία πολλά περιστατικά, είσαι τυχερός που δεν βρέθηκαν στην πορεία σου».

«Να μου αποδείξεις ότι λέω ψέματα. Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις με τέτοιο τρόπο», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος εκνευρισμένος, πετώντας το μικρόφωνο και αποχώρησε από την εκπομπή.

Σχόλιο: Δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι ήταν πιο θλιβερό: οι εκρήξεις του Γκλέτσου, οι «πνευματώδεις» ατάκες της Μουτίδου (που πήγε τελικά να το μαζέψει προς το τέλος)ή η απουσία ελέγχου από το κοντρόλ. Μάλλον κάποιοι δεν είχαν πρόβλημα να πάρει αυτήν την τροπή το σκηνικό…

Πηγή: tvnea.com