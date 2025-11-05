2025-11-05 10:33:08
Ανατροπή στην κορυφή της πρωινής ζώνης έφεραν τα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης, καθώς στην πρώτη θέση βρέθηκε η επανάληψη της εκπομπής Αποκαλύψεις, η οποία από τις 05:00 έως τις 06:00 το πρωί και σημείωσε 23,3% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση κατέλαβε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 21,4%, συνεχίζοντας την πολύ καλή πορεία της στο δυναμικό κοινό.

Το «Happy Day» στον Alpha βρέθηκε τρίτο με 18,9%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 16,8% παίρνοντας μάλιστα lead in  μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης.

Η «Πρώτη Εικόνα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 12,4%, ενώ η εκπομπή «Σήμερα» κινήθηκε σε πιο χαμηλά επίπεδα με 10,1%.

Αρκετά πίσω βρέθηκε το «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 6,3%, ενώ την τελευταία θέση του πίνακα κατέλαβε η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με μόλις 1,8%.



Η μάχη της πρωινής ενημέρωσης συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς, καθώς τα δεδομένα διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα, ανάλογα με την επικαιρότητα και τη δυναμική κάθε εκπομπής.



