Σαφές προβάδισμα διατήρησε για ακόμη μία ημέρα η «Super Κατερίνα» στον πίνακα τηλεθέασης, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,1%. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στο Alpha φαίνεται πως παραμένει η σταθερή επιλογή των τηλεθεατών για την πρωινή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με 12,1%, σημειώνοντας ικανοποιητική επίδοση και διατηρώντας ανοδική πορεία τις τελευταίες ημέρες.

Ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» με 7,4%, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 7%, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 6,7%. Την εξάδα συμπληρώνει το «Breakfast @ Star» και το «Πρωί Αν Σε Είδον» με 5,5% στο δυναμικό κοινό.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τις εκπομπές να προσπαθούν καθημερινά να κερδίσουν την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού μέσα από νέες ενότητες, αποκλειστικές συνεντεύξεις και παρασκήνια της επικαιρότητας.

Πηγή: tvnea.com