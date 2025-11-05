Ασταμάτητη συνεχίζει η πορεία της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα», η οποία όχι μόνο διατήρησε την πρωτιά στη ζώνη του prime time, αλλά σημείωσε και αύξηση τηλεθέασης σε σχέση με την πρεμιέρα της. Συγκεκριμένα, η σατιρική εκπομπή του Αντώνη Κανάκη κατέγραψε 23,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το εντυπωσιακό 31,4%.

Στη δεύτερη θέση της χθεσινής βραδιάς βρέθηκε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» με 14,8%, ακολουθούμενη από τον «Άγιο Έρωτα» που συγκέντρωσε 14,5%. Πολύ κοντά και το «Πόρτο Λεόνε» με 13,6%, ενώ η σειρά «Μία νύχτα μόνο» σημείωσε 11,9%.

Η «Γη της Ελιάς» και το «Grand Hotel» κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με 10,3%, ενώ η «Φάρμα» κατέγραψε 10,6%. Πιο χαμηλά βρέθηκε το «The Wall» με 7,1%, ενώ η σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα;» που περιορίστηκε στο 6,1%.

Στο χαμηλό άκρο του πίνακα, η «Ηλέκτρα» σημείωσε 1,5%, η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 3,5%, το «Καλά θα πάει κι αυτό» στο 2,9%, ενώ η εκπομπή «Real View», παρά τον θόρυβο που προκάλεσε..., δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 2,9%.

Στην late night ζώνη της χθεσινής τηλεοπτικής βραδιάς, το «The Tonight Show» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση, σημειώνοντας 13,6% και βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Ακολούθησε το «Money Drop» με 8,1%, ενώ η εκπομπή «Status Quo» κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, συγκεντρώνοντας 2,7%.

Πηγή: tvnea.com