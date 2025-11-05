2025-11-05 10:33:08
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Mega και την αλλαγή στο πρόγραμμά του, τη θέση της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη θα καλύψει έκτακτα η ελληνική ταινία «Μικροί μεγάλοι εν δράσει».

Η δημοσιογράφος βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα.

Η ίδια γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μανούλα μου…Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ’ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση.

Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. «Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε». Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…»





Πηγή: tvnea.com
Πρωινός «πρωταθλητής» η επανάληψη των Αποκαλύψεων – Ακολούθησε το Κοινωνία ώρα Mega - Δυνατά ποσοστά για το Καλημέρα Ελλάδα
Απο την Τατιάνα Στεφανίδου στο Mega...
Το MEGA διατήρησε, και τον Οκτώβριο, την πρωτοκαθεδρία του στην ενημέρωση.
Αλλαγή προγραμματισμού για το HOTΕΛ ΕΛVIRA - Πότε θα παίζει;
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Mega Σαββατοκύριακο»
Real View σε ρόλο αρένας: Η σύγκρουση Γκλέτσου – Μουτίδου που ξέφυγε
Αποκαλυπτικό: Πότε στοχεύουν να κάνουν πρεμιέρα το νέο κύκλο του «Just the Two of Us»;
«Ράδιο Αρβύλα» ασταμάτητο: Στην κορυφή της prime time ζώνης - Χαμηλά μονοψήφια παρά τον χαμό για το Real View
Πρωινός «πρωταθλητής» η επανάληψη των Αποκαλύψεων – Ακολούθησε το Κοινωνία ώρα Mega - Δυνατά ποσοστά για το Καλημέρα Ελλάδα
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Συνεχίζει χαμηλά το Πρωινό
