Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)

Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

table.tv-table { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; table-layout: fixed; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Happy DayAlpha17,7% Κοινωνία Ώρα MegaMEGA15,5% ΣήμεραΣΚΑΪ10,3% Ώρα ΕλλάδοςOpen7,8% Καλημέρα ΕλλάδαΑΝΤ16,3% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,6% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Super ΚατερίναAlpha17% Οι ΑταίριαστοιΣΚΑΪ10,7% Το ΠρωινόΑΝΤ19,2% BuongiornoMEGA8,8% 10 ΠαντούOpen4,1% ΠρωίΑν Σε ΕίδονΕΡΤ13,6% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Live YouΣΚΑΪ10,7% Αλήθειες με τη ΖήναStar9,4% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ6,4% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,4% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ13,3% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Ο Τροχός της ΤύχηςStar17% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha16,4% / 13,2% Live NewsMEGA14,6% 5x5ΑΝΤ112,7% The ChaseMEGA11,7% Cash or Trash: So StarΕΡΤ110,4% Ρουκ ΖουκStar9,2% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ5,2% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ4,6% Καθαρές ΚουβέντεςOpen4,1% Το 'ΈχουμεΣΚΑΪ2,8% ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΣειράΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Μάλμε – Παναθηναϊκός (Αγώνας)ΑΝΤ115% Άγιος ΈρωταςAlpha12,8% Το Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιAlpha11,6% Να μ’ ΑγαπάςAlpha10,8% Θέλεις να Γίνεις ΕκατομμυριούχοςΑΝΤ110,3% First DatesStar9,7% Η Γη της ΕλιάςMEGA9,3% The FloorΣΚΑΪ9% Hotel ElviraMEGA8,9% ΗλέκτραΕΡΤ15% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ15% Το ΠαιδίΕΡΤ12,2% Real ViewOpen2,1% LATE NIGHT ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 ΠρωταγωνιστέςAlpha11,9% Μεγάλη ΕικόναMEGA9,6% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ9% The Football ShowΑΝΤ15,4% Κοινωνία Άνω ΚάτωOpen3,9%

Πηγή: tvnea.com
