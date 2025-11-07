





Η μεσημεριανή τηλεοπτική ζώνη φαίνεται να παρουσιάζει ενδιαφέροντα σκαμπανεβάσματα στις προτιμήσεις του κοινού, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τηλεθέασης. Στην κορυφή του πίνακα βρίσκεται η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, συγκεντρώνοντας ποσοστό 10,7%, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR με 9,4%, ενώ η ενημερωτική εκπομπή «Ελλάδα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 6,4%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην τηλεθέαση της μεσημεριανής ζώνης.

Στα πιο χαμηλά ποσοστά βρέθηκε η «Ποπ Μαγειρικής» στην ΕΡΤ1, με μόλις 3,3%, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι θεματικές εκπομπές απέναντι στα talk shows και τις ενημερωτικές εκπομπές.

Πηγή: tvnea.com