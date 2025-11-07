2025-11-07 12:18:12
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ο Τροχός της Τύχης» με 17%, ακολουθούμενο από τη σειρά «Οικογενειακές Ιστορίες», που κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με το πρώτο της επεισόδιο στο 16,4% και το δεύτερο στο 13,2%.

Στη συνέχεια της κατάταξης, το «Live News» στο Mega σημείωσε 14,6%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «5×5» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 12,7%. Το «The Chase» στο Mega έφτασε 11,7%, ενώ το «Cash or Trash » στο Star» κατέγραψε 10,4%.

Η δημοφιλής εκπομπή «Ρουκ Ζουκ» στον ANT1 συγκέντρωσε 9,2%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» στον ΣΚΑΪ 5,2%, η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ 4,6%, και η εκπομπή « Καθαρές Κουβέντες» στο Open 4,1%. Την τελευταία θέση κατέλαβε η εκπομπή «Το χουμε» στον ΣΚΑΪ με 2,8%.

Τα στοιχεία δείχνουν έντονο ανταγωνισμό στην απογευματινή ζώνη, με τα τηλεπαιχνίδια και οι σειρές να κερδίζουν σταθερά την προτίμηση των τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στις ώρες υψηλής τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
