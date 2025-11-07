2025-11-07 13:20:55
Φωτογραφία για Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Σάββατο 8.11.2025 και την Κυριακή 9.11.2025, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Θεσσαλονίκης 1596, 1597, 1598 και 1599 δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:-1596 (Λάρισα sidirodromikanea
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Hellenic Train: Ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες- Επιρρίπτει ευθύνες στον σταθμάρχη
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Συνάντηση του σωματείου μηχανοδηγών της Hellenic Train με Κυρανάκη
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 144 επιβάτες , ακινητοποιήθηκε έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/11/2025)
Θριαμβευτικά έκλεισε η 1η εβδομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» 10,1 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό
Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν πότε θα προβληθεί;
