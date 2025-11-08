2025-11-08 10:53:05
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

table.tv-table { width: 80%; margin: 25px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; table-layout: fixed; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 700; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση Κοινωνία Ώρα MEGAMEGA19,2% Happy DayAlpha15,9% Καλημέρα ΕλλάδαΑΝΤ18,3% ΣήμεραΣΚΑΪ8% Ώρα ΕλλάδοςOpen4,6% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,1% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση Super ΚατερίναAlpha18,6% Το ΠρωινόΑΝΤ111% Οι ΑταίριαστοιΣΚΑΪ9,8% BuongiornoMEGA9,6% Breakfast@StarStar4,9% 10 ΠαντούOpen3,4% Πρωί Αν Σε ΕίδονΕΡΤ13% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση ΑποκαλύψειςΑΝΤ114% Live YouΣΚΑΪ8,2% Αλήθειες με τη ΖήναStar7,3% Όπου υπάρχει ΕλλάδαΕΡΤ13,6% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,6% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,3% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση DealAlpha20% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha19,7% Live NewsMEGA14,1% Ο Τροχός της ΤύχηςStar13,8% The ChaseMEGA13,6% Cash or Trash / 5x5 (επανάληψη)Star / ΑΝΤ19,6% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ9,4% Ρουκ ΖουκΑΝΤ18,6% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ7,5% Το' χουμε ΣΚΑΪ2,5% Καθαρές ΚουβέντεςOpen1,9% Στούντιο 4ΕΡΤ11,6% PRIME TIME ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΣειράΚανάλιΤηλεθέαση Το Σόι ΣουAlpha30,4% ΓιατρόςAlpha14,6% Ξένη Ταινία (Alpha)Alpha11,8% GNTMStar11,7% Θέλεις να Γίνεις ΕκατομμυριούχοςΑΝΤ111,2% Ελληνική ΤαινίαΑΝΤ110,2% Ο Δικαστής (επανάληψη)ΑΝΤ17,4% Ξένη ΤαινίαΣΚΑΪ6,4% Hotel ElviraMEGA5,4% Ξένη ΤαινίαOpen4,6%

Πηγή: tvnea.com
