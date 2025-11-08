2025-11-08 10:53:05
Φωτογραφία για Τηλεθέαση απογευματινών εκπομπών: Το «Deal» στην κορυφή

 



Στην κορυφή των απογευματινών τηλεοπτικών προτιμήσεων βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι «Deal» στον Alpha, σημειώνοντας ποσοστό 20%. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες», επίσης στον Alpha, με 19,7%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το δελτίο «Live News» στο Mega με 14,1%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Ο Τροχός της Τύχης» στο Star σημείωσε 13,8% και το «The Chase» στο Mega 13,6%.

Στην κατηγορία των τηλεπαιχνιδιών με χαμηλότερα ποσοστά, «Cash or trash», «5x5» (σε επανάληψη)  έκαναν 9,6% ενώ το «Ρουκ Ζουκ» κατέγραψε 8,6%. Η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ σημείωσε 7,5%, ενώ το «Διαχωρίζω τη θέση μου» στο ίδιο κανάλι βρέθηκε στο 9,4%.

Οι υπόλοιπες εκπομπές σημείωσαν χαμηλότερα ποσοστά: «Στούντιο 4» στο ΣΚΑΪ 1,6%, «Το έχουμε σημείο» 2,5%, ενώ στο Open η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» περιορίστηκε στο 1,9%.

Η απογευματινή ζώνη δείχνει σαφές προβάδισμα για τα τηλεπαιχνίδια, με το κοινό να στρέφεται κυρίως σε ψυχαγωγικές εκπομπές, αφήνοντας τις ειδησεογραφικές και ψυχαγωγικές εκπομπές χαμηλότερα στην κατάταξη.



Πηγή: tvnea.com
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/11/2025)
