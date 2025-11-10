Με ξεκάθαρη πρωτιά κινήθηκε το πρωινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, καθώς η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 18,5% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε επιμέρους δεκαπεντάλεπτο η εκπομπή έφτασε έως και το εντυπωσιακό 20,8%, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega με 10,1%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του στο πρωινό ψυχαγωγικό τοπίο.

Η εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,3%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 σημείωσε 6,5%.

Στο Open, το «Ραντεβού το ΣΚ» συγκέντρωσε 5%, ενώ ο Μαραθώνιος της Αθήνας, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1, κινήθηκε στο 5,9%.

Η διαφορά στην κορυφή επιβεβαιώνει τη δυναμική του Νίκου Μάνεση στο πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, με την εκπομπή του να διατηρεί σταθερά υψηλή απήχηση και να κυριαρχεί έναντι του ανταγωνισμού.

