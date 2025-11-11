2025-11-11 09:57:40
Φωτογραφία για Σαρωτική πρωτιά για τη «Super Κατερίνα»



Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, με τη «Super Κατερίνα» στον Alpha να κατακτά με άνεση την πρώτη θέση και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε μέσο όρο 20,2%, ενώ η προσωπική ανακοίνωση της παρουσιάστριας για την εγκυμοσύνη της φαίνεται πως άγγιξε βαθιά το τηλεοπτικό κοινό, καθώς σε τέταρτο η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε έως και το εντυπωσιακό 26%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 10,1%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του στο πρωινό τοπίο. Ακολούθησε το «Buongiorno» στο Mega με 8,9%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «Breakfast@Star» με 8,6%.

Στις ενημερωτικές ζώνες, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 6,5%, επιβεβαιώνοντας το πιστό κοινό τους. Πιο χαμηλά κινήθηκε η εκπομπή «10 Παντού» στο Open, η οποία σημείωσε 3,6%, ενώ το «Πρωί Αν Σ’ Είδον» στην ΕΡΤ1 έκλεισε με 3,3%.

Με διαφορά σχεδόν… διπλάσια από τον δεύτερο, η πρωτιά της «Super Κατερίνας» δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 πρώτες σε τηλεθέαση»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 πρώτες σε τηλεθέαση»
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλέξανδρος Κατσαρίδης για Κατερίνα Καραβάτου: Πιθανότητα να μην...
Αλέξανδρος Κατσαρίδης για Κατερίνα Καραβάτου: Πιθανότητα να μην...
Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Θα κάνουμε κάτι μαζί, θα το δείτε στην τηλεόραση»
Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη – «Θα κάνουμε κάτι μαζί, θα το δείτε στην τηλεόραση»
Κατερίνα Καινούργιου: Τα πρώτα λόγια και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Κατερίνα Καινούργιου: Τα πρώτα λόγια και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες – Δεν θέλω να απογοητεύεστε»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες – Δεν θέλω να απογοητεύεστε»
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Συνεχίζει τα χαμηλά μονοψήφια η εκπομπή Το Χουμε
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Συνεχίζει τα χαμηλά μονοψήφια η εκπομπή Το Χουμε
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/11/2025)
Εβδομήντα χρόνια «Τείχος του αίσχους» στη Λάρισα!
Εβδομήντα χρόνια «Τείχος του αίσχους» στη Λάρισα!
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο
Αλέξανδρος Κατσαρίδης για Κατερίνα Καραβάτου: Πιθανότητα να μην...
Αλέξανδρος Κατσαρίδης για Κατερίνα Καραβάτου: Πιθανότητα να μην...