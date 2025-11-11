





Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, με τη «Super Κατερίνα» στον Alpha να κατακτά με άνεση την πρώτη θέση και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε μέσο όρο 20,2%, ενώ η προσωπική ανακοίνωση της παρουσιάστριας για την εγκυμοσύνη της φαίνεται πως άγγιξε βαθιά το τηλεοπτικό κοινό, καθώς σε τέταρτο η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε έως και το εντυπωσιακό 26%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 10,1%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του στο πρωινό τοπίο. Ακολούθησε το «Buongiorno» στο Mega με 8,9%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «Breakfast@Star» με 8,6%.

Στις ενημερωτικές ζώνες, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 6,5%, επιβεβαιώνοντας το πιστό κοινό τους. Πιο χαμηλά κινήθηκε η εκπομπή «10 Παντού» στο Open, η οποία σημείωσε 3,6%, ενώ το «Πρωί Αν Σ’ Είδον» στην ΕΡΤ1 έκλεισε με 3,3%.

Με διαφορά σχεδόν… διπλάσια από τον δεύτερο, η πρωτιά της «Super Κατερίνας» δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.

Πηγή: tvnea.com